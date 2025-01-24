U-18・U-17日本高校サッカー選抜候補メンバーが発表！オノノジュ慶吏や三鴨奏太ら選手権のスターがずらり

日本サッカー協会（JFA）は24日、1月25日（土）から28日（火）まで静岡の御殿場時之栖で選考合宿に臨む、U-18日本高校サッカー選抜候補とU-17日本高校サッカー選抜候補のメンバーを発表した。

U-18の監督は富居徹雄氏（旭川実業高）、U-17の監督は中村真吾氏（米子北高）が務める。招集リストは以下の通り。

U-18日本高校サッカー選抜候補

GK：

藤原優希（前橋育英高3年）

藤間広希（矢板中央高3年）

加藤慶太（流通経済大柏高3年）

ギマラエス・ニコラス（市立船橋高3年）

DF：

上原悠都（昌平高3年）

奈須琉世（流通経済大柏高3年）

佐藤夢真（流通経済大柏高3年）

岡部タリクカナイ颯斗（市立船橋高3年）

森奏（堀越高3年）

布施克真（日大藤沢高3年）

鵜澤浬（静岡学園高3年）

山禄涼平（東福岡高3年）

田中佑磨（佐賀東高3年）

五嶋夏生（大津高3年）

新垣陽盛（神村学園高3年）

MF：

大内完介（尚志高3年）

黒沢佑晟（前橋育英高3年）

大谷湊斗（昌平高3年）

柚木創（流通経済大柏高3年）

砂押大翔（帝京高3年）

原星也（静岡学園高3年）

福本一太（阪南大高3年）

神渡寿一（東福岡高3年）

畑拓海（大津高3年）

鈴木悠仁（神村学園高3年）

FW：

佐藤耕太（前橋育英高3年）

オノノジュ慶吏（前橋育英高3年）

粕谷悠（流通経済大柏高3年）

山野春太（流通経済大柏高3年）

森田晃（帝京高3年）

加藤隆成（帝京大可児高3年）

山下景司（大津高3年）

大石脩斗（鹿児島城西高2年）

U-17日本高校サッカー選抜候補

GK：

松田駿（青森山田高2年）

金沢楓（矢板中央高2年）

仲七璃（帝京長岡高1年）

有竹拓海（静岡学園高2年）

定本翼（名古屋高2年）

村上葵（大津高2年）

DF：

大石蓮斗（札幌大谷高2年）

齊藤空人（鹿島学園高2年）

瀧口眞大（前橋育英高2年）

竹ノ谷優駕（前橋育英高2年）

篠崎健人（市立船橋高1年）

塩田航央（東海大相模高2年）

陶山響（桐光学園高2年）

萩原慶（桐光学園高1年）

咲本大（近畿大学付属高2年）

熊野俊典（米子北高1年）

村上慶（大津高2年）

中野陽斗（神村学園高2年）

MF：

根木翔大（尚志高2年）

柴野快仁（前橋育英高2年）

白井誠也（前橋育英高2年）

平林尊琉（前橋育英高2年）

平野巧（矢板中央高2年）

安藤晃希（流通経済大柏高2年）

和食陽向（帝京長岡高1年）

山崎絢心（富士市立高2年）

樺山文代志（興國高2年）

玉山煌稀（履正社高2年）

湯月哲大（米子北高2年）

万代大和（岡山学芸館高2年）

佐々木悠太（神村学園高2年）

福島和毅（神村学園高2年）

FW：

小泉ハーディ（日体大柏高2年）

三鴨奏太（堀越高2年）

宮本周征（帝京高2年）

篠塚怜音（静岡学園高2年）

伊藤湊太（京都橘高2年）

若槻大雲（立正大淞南高2年）

大森風牙（高川学園高2年）

日郄元（神村学園高2年）

先日の高校サッカー選手権で決勝を戦った前橋育英から9名（U-18が4名、U-17が5名）、流通経済大柏から7名（U-18が6名、U-17が1名）が選出。

2年生で選手権得点王に輝いた堀越FW三鴨奏太らが順当に選ばれているほか、神村学園から6名、市立船橋から3名など選手権出場を逃した高校からも多くの選手が今回の候補メンバーに入った。

高校サッカーの名門、市立船橋が輩出した「最強の5人」

25日（土）から4日間行われる選考合宿では大学チームとのトレーニングマッチなどが組まれており、最終日の28日（火）にはU-18とU-17が対戦する。

