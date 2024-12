デヴィッド・ベッカム(49)が、筋肉隆々の上半身の写真を自身のSNSに投稿し、多くの女性ファンを歓喜させた。デヴィッドはサッカー選手を引退後も身体を鍛え続け、そのトレーニングの様子をたびたび公開してきた。デヴィッドが新たな写真を投稿すると、コメント欄には「本当にゴージャス!」「素晴らしいクリスマスプレゼント」という感想が数多く寄せられた。元プロサッカー選手のデヴィッド・ベッカムは、2013年に現役引退した後もジムで身体を鍛えており、現在も変わらぬ筋肉隆々のボディを保っている。

自身のInstagramでは、ショーツ姿でトレーニングする様子をたびたび披露し、多くの女性ファンを喜ばせてきた。そんなデヴィッドが現地時間22日、新たな写真を自身のInstagramに投稿し、ファンへ一足早いクリスマスプレゼントを届けた。米マイアミで撮影された写真は、上半身を露わにしたデヴィッドが窓際に腰掛けている姿だ。デヴィッドは縦縞のズボンをはいており、片手に赤いドリンクが注がれたグラスを持っている。両腕と胸の上にはタトゥーがびっしり彫られ、脇から腰にかけては中国語で「生死有命富貴在天」の文字が刻まれている。デヴィッドの上半身は筋肉が際立ち、見事な上腕二頭筋とシックスパックを誇っている。窓の外にはマイアミの海と青空が広がり、大きな窓越しに朝日が差し込んでいる。デヴィッドはジムで一汗かいた後のようで、その笑顔にはリラックスした雰囲気が漂っている。投稿には「マイアミの朝はIM8と共に」というキャプションが添えられていた。「IM8」は、デヴィッドが共同創業パートナーを務めるスポーツ用栄養補助サプリメントブランドの名前だ。デヴィッドの鍛え上げたボディには、女性ファンから歓喜のコメントが続々と寄せられた。「デヴィッドは本当にゴージャスだわ!」「何て悩ましいのかしら。それにあのいたずらっぽい笑顔がたまらない。素敵すぎる。」「私は鳥になって、彼がいる窓辺にとまってみたい。」「素晴らしいクリスマスプレゼントをありがとう!」「ヴィクトリアは、こんなにハンサムな男性をパートナーにできてとても幸せね。」デヴィッドの妻ヴィクトリア・ベッカム(50)もファン心理を理解しており、自身のInstagramで夫の上半身裸の写真をたびたび公開している。そのたびにファンからは、「ヴィクトリアは、私達が見たいものをシェアしてくれる!」「夫の動画を共有してくれるチャリティ精神あふれるヴィクトリアに幸あれ」といった声が寄せられていた。デヴィッドはマイアミを本拠地とする米メジャーリーグサッカー「インテル・マイアミCF」の共同オーナーを務めることから、英国と米国を行き来している。10月にはベッカム夫妻がマイアミ・ビーチのウォーターフロントにある豪邸を購入したと報じられ、その後、デヴィッドが邸宅を訪れて見学する姿が目撃された。夫妻は物件を現金で購入したとされており、今回の写真は新居で撮影された可能性も考えられている。画像は『David Beckham Instagram「BOSS Mode: Activated」「Miami Mornings with IM8」「Good morning workout」「My wife said my Orange vest was to bright so I took it off」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)