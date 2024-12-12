¥í¥Ã¥ÆÀïÎÏ³°¤Î¹õÀî³®À±¤¬BC¡¦¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤ËÆþÃÄ
¡¡BC¥ê¡¼¥°¡¦¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤Ï12Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¹õÀî³®À±¡Ê20¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹õÀî¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹õÀî¤Ï³ØË¡ÀÐÀî¹â¤«¤é2022Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.136¡Ê22ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡Ë¡¢0ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹õÀî¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹õÀî¤Ï³ØË¡ÀÐÀî¹â¤«¤é2022Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.136¡Ê22ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡Ë¡¢0ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£