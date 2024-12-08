¥Ø¥ó¥È°ËÆ£ÆØ¼ù¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤«¤éÌµ»üÈá¥´¡¼¥ë¡ª¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼ÃÆ¡×¤È¸½ÃÏÃ¦Ë¹
º£²Æ¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥Ø¥ó¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿°ËÆ£ÆØ¼ù¡£
26ºÐ¤ÎMF¤Ï¡¢7Æü¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
Á°È¾17Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏÊÕ¹ä¤¬Íî¤È¤¹¤È¡¢°ËÆ£¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤¹¡ª
Áê¼êGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÏÓ¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÃÆ´Ý¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ØSporza¡Ù¤Ç¤â¡Ö°ËÆ£¤¬¥ì¡¼¥¶¡¼ÃÆ¤ò¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆÍ¤»É¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡ªÆüËÜÂåÉ½¡¢2024Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô5Ì¾
185Ñ¤ÎÂç·¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±Ç¯10·î°Ê¹ß¤ÏÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤Ç¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
»î¹ç¤Ï2-0¤Ç¥Ø¥ó¥È¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£