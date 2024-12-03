世界の男女プロ選手2万人が選んだ、2024年の世界ベストイレブン候補がこちら！
2024年も残り1か月を切った。
国際プロサッカー選手会（FIFPro）は、2日に年間ベストイレブン候補にノミネートされた選手たちを発表した。
世界70か国のプロ選手たちから総計28,322票が集まったとのこと。ただ、男子は2023年8月21日から2024年7月14日までが投票期間、女子は2023年8月21日から2024年8月10日までが投票期間だった。
男子ワールドイレブンファイナリスト
GK
エデルソン（マンチェスター・シティ、ブラジル）
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ、アルゼンチン）
マヌエル・ノイアー（バイエルン、ドイツ）
DF
ダニ・カルバハル（レアル・マドリー、スペイン）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ、ポルトガル）
フィルヒル・ファンダイク（リヴァプール、オランダ）
ジェレミー・フリンポング（レヴァークーゼン、オランダ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー、ドイツ）
ウィリアン・サリバ（アーセナル、フランス）
カイル・ウォーカー（マンチェスター・シティ、イングランド）
MF
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー、イングランド）
ケヴィン・デブライネ（マンチェスター・シティ、ベルギー）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ、イングランド）
トニ・クロース（レアル・マドリー、ドイツ）昨季限りで現役引退
ルカ・モドリッチ（レアル・マドリー、クロアチア）
ジャマール・ムシアラ（バイエルン、ドイツ）
ロドリ（マンチェスター・シティ、スペイン）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー、ウルグアイ）
FW
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ、ノルウェー）
ハリー・ケイン（バイエルン、イングランド）
キリアン・エムバペ（PSG⇒レアル・マドリー、フランス）
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ、アルゼンチン）
コール・パーマー（チェルシー、イングランド）
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル、ポルトガル）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー、ブラジル）
ラミン・ヤマル（バルセロナ、スペイン）
女子ワールドイレブンファイナリスト
GK
マッケンジー・アーノルド（オーストラリア）
メアリー・アープス（イングランド）
クリスティアン・エンドレル（チリ）
DF
セルマ・バシャ（フランス）
オナ・バジェ（スペイン）
ミリー・ブライト（イングランド）
ルーシー・ブロンズ（イングランド）
オルガ・カルモナ（スペイン）
ナオミ・ギルマ（アメリカ）
アレックス・グリーンウッド（イングランド）
MF
アイタナ・ボンマティ（スペイン）
デビーニャ（ブラジル）
イングリッド・エンゲン（ノルウェー）
リンジー・ホラン(アメリカ)
アレクシア・プテラス (スペイン)
エラ・トゥーン (イングランド)
キーラ・ウォルシュ（イングランド）
FW
アテネア（スペイン）
バーブラ・バンダ (ザンビア)
リンダ・カイセド（コロンビア）
タビサ・チャウィンガ (マラウイ)
ローレン・ジェームス（イングランド）
マルタ (ブラジル)
サルマ・パジャルエロ (スペイン)
アレッシア・ルッソ（イングランド）
残念ながら、男女ともに日本人選手はノミネートされず。
投票結果は12月9日に発表されるとのこと。