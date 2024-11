¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­µ¯ÍÑ¡ª¥µ¥à¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ CMÆ°²è¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤æ¤±¡×ÊÔ

サムティホールディングスは、ブランドパートナーであるロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手を起用した、CM動画「超えてゆけ」編を2024年11月25日(月)よりサムティグループ公式YouTubeチャンネルにて公開します。

サムティホールディングス CM動画「超えてゆけ」編

サムティホールディングスは、ブランドパートナーであるロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手を起用した、CM動画「超えてゆけ」編を2024年11月25日(月)よりサムティグループ公式YouTubeチャンネルにて公開します。

企業理念に「夢の実現」、スローガンとして「不動産を、超えてゆけ。」を掲げている同社グループは、昨日までの自分を超え、『高みを目指し続ける』という思いをまさに体現し、2024年よりメジャーリーグロサンゼルス・ドジャースで大活躍をみせている山本由伸投手と、2023年よりブランドパートナーを締結し、共に“バッテリー”となって更なる高みに挑戦しています。

■CM使用楽曲

本CMでは、山本由伸投手がオリックス・バファローズ時代より使用している登場曲であり、他球団のファンからは「絶望感を感じる登場曲」として話題にもなっているVINAI & SCNDLの「Frontier (Extended Mix)」を使用しています。

アップテンポな楽曲に連動しリズミカルに映像を表現しています。

・アーティスト:VINAI & SCNDL

・楽曲名 :「Frontier (Extended Mix)」

※メジャーリーグベースボールの商標及び著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて

