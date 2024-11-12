ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤ÏºÆ¤Ó£¹¡óÂæ¤ËÄã²¼

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.66¡¡7.98¡¡8.44¡¡7.78
1MO¡¡10.17¡¡7.60¡¡9.28¡¡7.40
3MO¡¡10.44¡¡7.16¡¡9.77¡¡7.41
6MO¡¡10.33¡¡7.06¡¡9.93¡¡7.61
9MO¡¡10.29¡¡7.02¡¡10.02¡¡7.82
1YR¡¡10.26¡¡7.04¡¡10.05¡¡7.98
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.73¡¡10.33¡¡7.59
1MO¡¡10.27¡¡9.81¡¡7.52
3MO¡¡10.81¡¡9.48¡¡7.17
6MO¡¡10.90¡¡9.54¡¡7.23
9MO¡¡11.02¡¡9.66¡¡7.35
1YR¡¡11.08¡¡9.72¡¡7.45
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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