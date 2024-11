イニエスタ引退試合、12月に日本で開催決定！バルサvsレアルの「エル・クラシコ」にチャビやロベカルなど超豪華メンバーが集結

株式会社SPORTS&LIFEは12日、スペイン・ラ・リーガの伝統の一戦、バルセロナとレアル・マドリーの試合「EL CLÁSICO(エル・クラシコ)」を、両クラブ出⾝選⼿が出場する形では⽇本初となる「EL CLÁSICO in TOKYO」として開催すると発表した。

この試合は、先⽇現役引退を表明した元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタが、自身の引退試合の地として縁のある⽇本を選択。7年ぶりにバルサのユニフォームに袖を通し、⽇本初開催の“エル・クラシコ”に臨むことになる。

約1カ月前にバルセロナで引退を発表したイニエスタ。⽇本での5年間の⽣活を経て、輝かしいキャリアをこの地で締めくくり、⽇本の⼈々への深い感謝をもう⼀度表現したいという思いから、第⼆の故郷である⽇本をサッカー⼈⽣の最後の舞台に選んだという。

そんな彼の引退試合ということで、主な出場選⼿は「BARCA Legends」がイニエスタ、チャビ・エルナンデス、リヴァウド、ハビエル・マスケラーノ、ボヤン・クルキッチ、「RealMadrid Leyendas」がルイス・フィーゴ、ロベルト・カルロス、イケル・カシージャスなどなど、超豪華メンバー。

告知ビジュアルには他にも、ジュリオ・バチスタ、ラファ・マルケス、スティーヴ・マクマナマン、リュドヴィク・ジュリ、サヴィオ、アドリアーノ、イバン・カンポ、ハビエル・サビオラといった名前が掲載されている(※選⼿事情により、出場選⼿は変更となる場合あり。両クラブ他選⼿は随時公表)。

以下リリースより、その他詳細やチケット情報など。

― 伝統の⼀戦“エル・クラシコ 初の⽇本開催” ―

■試合⽇程

2024年12⽉15⽇(⽇) 14:00 キックオフ

■対戦カード

BARCA Legends vs RealMadrid Leyendas

(FCバルセロナ レジェンド vs レアル・マドリー レジェンド)

■会場

・味の素スタジアム

〒182-0032 東京都調布市⻄町3763

■試合概要

⼤会名称︓アミューズ EL CLÁSICO in TOKYO Presented by VITAS

主催︓NSN INC. (株式会社スポーツ&ライフ)

主管︓東京ヴェルディ株式会社

企画制作︓NSN INC. (株式会社スポーツ&ライフ)

制作協⼒︓株式会社pay forward

対戦︓FCバルセロナ レジェンド vs レアル・マドリー レジェンド

放送︓未定(調整中)

会場︓味の素スタジアム

試合⽅式︓45分ハーフ/計90分

■公式HP

https://elclasico-tokyo.com/landing/

■チケット情報

チケットはLAWSON TICKETSおよび公式サイト「elclasico-tokyo.com」で販売

◆チケット 基礎情報

⼀般チケット/ Regular ticket

カテゴリー1 下層: 24,000円/Category 1 Lower: 24,000円

カテゴリー1 上層: 17,500円/Category 1 Upper: 17,500円

カテゴリー2 下層: 13,000円/Category 2 Lower : 13,000円

カテゴリー2 上層: 10,000円/Category 2 Upper: 10,000円

カテゴリー3 下層北・FCバルセロナスタンド: 7,500円/Category 3 Lower North・FC Barcelona stand: 7,500円

カテゴリー3 下層南・レアル・マドリースタンド: 7,500円/Category 3 Lower South・Real Madrid stand: 7,500円

カテゴリー3 上層北・FCバルセロナスタンド: 5,500円/Category 3 Upper North・FC Barcelona stand: 5,500円

カテゴリー3 上層南・レアル・マドリースタンド: 5,500円/Category 3 Upper South・Real Madrid stand: 5,500円

⾞いす席(同伴者・駐⾞券付き)︓10,000円/Wheel chair seat (Including accompany and parking ticket): 10,000円

選⼿ベンチサイド・FCバルセロナサイド︓ 100,000円/Next to bench seat・FC Barcelona side: 100,000円

選⼿ベンチサイド・レアル・マドリーサイド︓ 100,000円/Next to bench seat・Real Madrid side: 100,000円

ピッチサイドシート︓50,000円/Pitch side seat 50,000円

ペアシート︓35,000円/Couple seats: 35,000円

体験付きVIPチケットメニュー/ Experience included VIP ticket MENU

A, VIP: 40,000円/VIP:40,000円

B, VIP Gold ガラディナー無: 200,000円/VIP Gold 200,000円

C, VIP Gold ガラディナー有: 300,000円/VIP Gold, Gala dinner included: 300,000円

(体験内容)

12⽉14⽇(⼟)/ Saturday, December 14th

来⽇記者会⾒参加@都内ホテル/Press conference @Hotel in Tokyo

前⽇公開練習⾒学@味の素スタジアム/Training session @stadium

ガラディナー@都内ホテル/Gala dinner @Hotel in Tokyo

※場所は時間の詳細は購⼊者様にのみお伝えいたします。

VIPチケット/VIP ticket

A, VIP 40,000円/300枠, VIP 40,000円/300 slots

前⽇公開練習⾒学/Training session

+カテゴリー1チケット/ x1 Category 1

B, VIP Gold ガラディナー無 200,000円/100枠, VIP GOLD 200,000円/100 slots

来⽇記者会⾒参加/Press conference

前⽇公開練習⾒学/Training session

+招待シートチケット/ x1 VIP Gold seat ticket

C, VIP Goldガラディナー付 300,000円/100枠, VIP Gold, Gala included 300,000円/100 slots

来⽇記者会⾒参加/Press conference

前⽇公開練習⾒学/Training session

ガラディナー参加 ※VIP GOLD購⼊者のみ購⼊可/ x1 Gala dinner ticket(Only Gold ticket holders)

+招待シートチケット/ x1 VIP Gold seat ticket

バルセロナとレアル・マドリーで⻩⾦期を築いた世界的名⼿たちが日本に集結。

世界で最もエキサイティングで熾烈なライバル対決を目の前で体感できる絶好の機会となりそうだ。