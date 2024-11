AIの「Claude」を展開するAnthropicが、データ分析会社のPalantirおよびAmazon Web Services(AWS)と提携してアメリカの諜報機関や防衛機関にClaudeへのアクセスを提供すると発表しました。Anthropic and Palantir Partner to Bring Claude AI Models to AWS for U.S. Government Intelligence and Defense Operations | Business Wire

https://www.businesswire.com/news/home/20241107699415/en/Anthropic teams up with Palantir and AWS to sell AI to defense customers | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/11/07/anthropic-teams-up-with-palantir-and-aws-to-sell-its-ai-to-defense-customers/Amazon mulls new multi-billion dollar investment in Anthropic, the Information reports | Reutershttps://www.reuters.com/technology/amazoncom-mulls-new-multi-billion-dollar-investment-anthropic-information-2024-11-07/今回結ばれたパートナーシップにより、各防衛機関はAWSのホスティングを活用し、防衛上最もセキュリティレベルが高いとされるPalantirのImpact Level 6(IL6)環境下のプラットフォームでClaudeを運用できるようになります。IL6は国防総省が定めた基準で、国家安全保障にとって重要であり、不正アクセスや改ざんから「最大限の保護」を必要とするデータを含むシステムに限定されています。Anthropicは偽情報キャンペーンや兵器の設計・配備、検閲、国内監視、悪意のあるサイバー作戦などへのAI利用を禁じていて、「政府機関の任務や権限に合わせた使用制限を行う」と述べています。AmazonはAnthropic最大の投資家であり、2024年11月には「数十億ドル(数千億円)規模の投資について交渉中である」と報じられたばかりです。これは、2023年9月に行われた40億ドル(約6100億円)の投資に続く2回目の大規模投資です。AmazonがAWSのAI用アクセラレーター&チップ開発を進めるために最大40億ドルをOpenAIのライバル「Anthropic」に投資 - GIGAZINEこのほかにも、Anthropicはヨーロッパに進出し、最大400億ドル(約6兆1000億円)の評価額で新たな資金調達の交渉に入っているとも伝えられているとのこと。Anthropicのケイト・ジェンセンCEOは「私たちは、アメリカの機密環境へ責任あるAIソリューションを導入します。重要な政府の業務において、分析能力と業務効率を強化する責務をになうことを誇りに思います。膨大で複雑なデータを迅速に処理・分析できる強力なAIツールにより、情報分析が劇的に改善され、当局者の意思決定プロセスが簡略化され、部門全体の業務効率が向上します」と述べました。