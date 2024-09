動物園 で人気の パンダ だが、ジャイアント パンダ は「食肉目クマ科」に分類されている。普段はぬいぐるみのような愛らしい姿を見せてくれるジャイアント パンダ たちだが、時には人間に対してクマのように牙をむくこともある。このほど 中国 動物園 で、ジャイアント パンダ が飼育員を襲い、来園客の前で噛みついた。シンガポールのニュースメディア『MustShareNews』などが報じた。 中国 の重慶市にある「重慶 動物園 」では、園内に230種以上、4000頭以上の動物が飼育されている。また、ジャイアント パンダ を独自に繁殖できる数少ない 動物園 ということもあり、外国人 観光 客にも人気が高い。

飼育員も パンダ の扱いには慣れているはずだが、現地時間19日に女性飼育員がメスのジャイアント パンダ “ディンディン(丁丁)”に襲われる事故が起きた。当時、来園客がその様子を撮影していて、ディンディンがまるで野生のクマのように豹変する姿が映っていた。動画は 中国 TikTok 「抖音」などで拡散されているが、ディンディンは囲いにある職員専用のドアを開けて中に入ろうとした。この時、飼育員は慌ててドアを閉めたが、反動でドアが開き、中に入ろうとしたディンディンを押し退けて強引にドアを閉めた。飼育員がドアを閉めた際、ディンディンの右前足がドアに挟まれているように見えた。その後、ディンディンは飼育員に突進して上に覆いかぶさり、腕に噛みついて頭を激しく振った。飼育員は苦痛の表情で叫んでおり、来園客からは大きな悲鳴があがった。なんとか足で蹴ってディンディンの攻撃から逃れた飼育員は、すぐに囲いの外へ走って逃げた。 動物園 の広報担当は、飼育員とディンディンの両方の状態を確認し、その後の様子も細心の注意を払っていると明かした。飼育員は病院で治療を受けたものの、幸いにも重傷となるような怪我はなく、ディンディンも通常通り食事を摂り、普段と変わらぬ様子だった。専門家は、 パンダ が脅威を感じると自分や子どもを守るために鋭い爪で攻撃を仕掛けることがあると話している。同 動物園 では、同様の事故が再び起こらないように更なる安全対策を実施するというが、実は今年4月23日にも双子の パンダ が戯れていた際に飼育員を押し倒し、1頭が噛みつきそうになる事故が発生した。この時も安全対策に関する会議が開かれていた。画像は『爱你么么哒 抖音「既然上热搜了,话题里都是半截视频,现在放一个完整的视频讲一下事情经过。」』『MustShareNews 「Panda attacks zookeeper in China, chases & bites her in front of visitors」(Source: @爱你么么哒 on Douyin)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)