MAMAMOO ムンビョル、リパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」のアートワークを公開

MAMAMOOのムンビョルが、輝く夏の日に爽やかなエネルギーを伝える。ムンビョルは本日(18日)、公式SNSを通じて1stフルアルバムのリパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」のアートワークを公開した。公開された写真の中のムンビョルは、スタジアムの観覧席に座って明るい笑顔を見せている。ブルーを基調とした衣装を着こなし、目を引いた。特に、多彩なカラーで輝く「Twinkle」の文字と、五線譜に音符のように刻まれた「of」、さらにムンビョルの名前に着眼した星形の図形も加えられた。

「Starlit of Twinkle」は、ムンビョルが2月に発売した1stフルアルバム「Starlit of Muse」のリパッケージアルバムだ。既存の収録曲に加え、タイトル曲「Is This Love?」を含む新曲4曲が収められた。ボーカル、ラップ、パフォーマンスまで、オーラウンダーアーティストとしての存在感を見せるムンビョルのカムバックに関心が集まっている。ムンビョルは8月21日の午後6時、1stフルアルバムのリパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」を発売する。