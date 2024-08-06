¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡¢3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æµ¢´Ô¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat¡ìs Not To Love¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«
¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡ÊINFINITE¤Î¥¨¥ë¡Ë¤¬¡¢°ìÁØ¿¼¤Þ¤Ã¤¿²»³Ú¥«¥é¡¼¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Èà¤Ï5Æü¸á¸å6»þ¡¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ1st EP¡Ö24/7¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤È¶¦¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat's Not To Love¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö24/7¡×¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤¬2021Ç¯¤ÎÆþÂâÁ°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMemory¡×°Ê¹ßÌó3Ç¯6¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¿·Éè¤À¡£½üÂâ¸å¤ËINFINITE¤Î´°Á´ÂÎ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿Èà¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â²ÚÎï¤Ê³èÌö¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È1½µ´Ö¤È24»þ´Ö¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Îº£²ó¤ÎEP¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢1Æü¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ø¤Î¤È¤¤á¤¡¢´î¤Ó¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Èþ¤·¤¤²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡£¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤ÎÅØÎÏ¤Îµ°À×¤È¡¢À®Ä¹¤·¤¿²»³ÚÅª¤Ê´¶À¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤ÈÁá¤¯¤âÏÃÂê¤À¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat's Not To Love¡×¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤È¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ÎÄ´ÏÂ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¡£ÃÈ¤«¤¤Æüº¹¤·¤¬º¹¤·¹þ¤àÄ«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤Î½Ö´Ö¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯1Æü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥È¥í¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¿¿²Æ¤ÎÂÀÍÛ¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ëÃæ¤Ç¤âÁÖ¤ä¤«¤Ë²á¤´¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBlue Summer¡×¡¢1Æü¤ÎÈè¤ì¤ò²¹¤«¤¯Ìþ¤¹Èþ¤·¤¤Í¼Êë¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖMy Universe¡×¡¢¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤ÊÌëÌÀ¤±¤Î´¶À¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤Î²¹¤«¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¼ýÏ¿¶Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
INFINITE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âº£°ìÅÙÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Èà¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Èà¤Ï5Æü¸á¸å6»þ¡¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ1st EP¡Ö24/7¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤È¶¦¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat's Not To Love¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö24/7¡×¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤¬2021Ç¯¤ÎÆþÂâÁ°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMemory¡×°Ê¹ßÌó3Ç¯6¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¿·Éè¤À¡£½üÂâ¸å¤ËINFINITE¤Î´°Á´ÂÎ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿Èà¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â²ÚÎï¤Ê³èÌö¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat's Not To Love¡×¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤È¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ÎÄ´ÏÂ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¡£ÃÈ¤«¤¤Æüº¹¤·¤¬º¹¤·¹þ¤àÄ«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤Î½Ö´Ö¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯1Æü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥È¥í¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¿¿²Æ¤ÎÂÀÍÛ¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ëÃæ¤Ç¤âÁÖ¤ä¤«¤Ë²á¤´¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBlue Summer¡×¡¢1Æü¤ÎÈè¤ì¤ò²¹¤«¤¯Ìþ¤¹Èþ¤·¤¤Í¼Êë¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖMy Universe¡×¡¢¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤ÊÌëÌÀ¤±¤Î´¶À¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤Î²¹¤«¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¼ýÏ¿¶Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
INFINITE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âº£°ìÅÙÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Èà¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£