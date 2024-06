高級フランスワインを日本に普及！勝田 滋樹「ボンタン騎士団」叙任

2024年5月28日、香港で開催された授与式にて、勝田商店の勝田 滋樹社長が、コマンドリー ド ボルドー最高評議会承認のもと、フランスのボルドーワイン振興に貢献した人々に贈られる名誉ある称号「ボンタン騎士団」(コマンドリー・デュ・ボンタン)を授与されました。

勝田 滋樹「ボンタン騎士団」叙任

■ワイン騎士団とは

フランスの各ワイン産地には、その地のワインの名声を高めるためのワイン騎士団が存在します。

中世ヨーロッパの騎士団とは異なり、現代のワイン騎士団は鎧や剣ではなく、ワインの振興、啓蒙、普及を目的とする社交団体です。

フランスには70以上のワイン騎士団があり、それぞれの地域のワイン産業を支えています。

■コマンドリー・デュ・ボンタンとは

ボルドーワインの騎士団「コマンドリー・デュ・ボンタン」は、1949年にメドック、ソーテルヌ、グラーヴ、バルサックの生産者達によって設立されました。

この騎士団はフランスでも指折りの権威を持ち、長年にわたりボルドーワインの普及に貢献した人々がメンバーに選ばれます。

■授与式の詳細

授与式では、受賞者がボンタンに手をかざし、ワインテイスティングとコメントの審査、誓いの言葉を述べる儀式が行われます。

その後、新会員たちは深紅のガウンを身にまとい、メダルと証書が授与されます。

これまでの叙任者には、イギリス王室のエジンバラ公やフランスのシラク元大統領、小泉 純一郎元首相、女優の故・川島 なおみさん、ソムリエの田崎 真也さんなど、名だたる人物が名を連ねています。

■勝田 滋樹社長の受賞理由

昨年秋、メドック地区のワイン生産者からの推薦を受け、審査を経て受賞が決まりました。

推薦理由として、勝田商店が30年にわたり日本市場での高級フランスワインの小売販売と普及に尽力し、10年前よりフランスのネゴシアンからボルドーワインを輸入、日本全国にネット販売および卸売り販売を展開していることが挙げられました。

■勝田 滋樹社長のコメント

授与式にて、勝田 滋樹社長は次のようにコメントしています。

「私は、ボルドーワインが大好きです。

この素晴らしい味わいをたくさんの方に知っていただきたいです。」

勝田 滋樹社長は、この称号を受け、ボルドーワインのさらなる普及に努めることを誓いました。

■今後の展望

勝田 滋樹社長は、今後もボルドーワインの魅力を日本の消費者に広めるため、様々な活動を続けていく予定です。

「ボンタン騎士団」の一員として、その権威と伝統を尊重しつつ、日本全国に素晴らしいボルドーワインを紹介していきます。

