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Paris Olympic village receives 'anti-sex' beds
'Anti-sex' beds have arrived at Paris Olympics - after horny athletes admit to orgies
https://nypost.com/2024/05/14/lifestyle/anti-sex-beds-have-arrived-at-paris-olympics-after-horny-athletes-admit-to-orgies/
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IOC President Thomas Bach at the Olympic Village Paris 2024 - YouTube
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Paris 2024 Olympics: Condoms for athletes, but no champagne - organisers hope Games can unite a world in conflict | World News | Sky News
https://news.sky.com/story/paris-2024-olympics-condoms-for-athletes-but-no-champagne-organisers-hope-games-can-unite-a-world-in-conflict-13095259