パリ五輪(2024)
2024年パリ五輪は、2024年7月26日から8月11日までの17日間、フランスのパリで開催される五輪競技大会。
2025年11月13日
2025年2月11日
2025年1月14日
2024年8月27日
2024年8月22日
2024年8月18日
2024年8月17日
2024年8月16日
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「東京に甘やかされた」パリ五輪を取材した米記者が赤裸々な感想を漏らす
「東京に甘やかされた」として、ホテルの部屋で耐え難い暑さを経験したそう
THE ANSWER
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ブレイキン選手に批判集中の異例事態 5万人近くが「謝罪を要求」
代表選考をめぐって豪州政府に請願書が出される異例の事態となっている
ココカラネクスト
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パリ五輪のメダル劣化問題 日本人金メダリストも「はげてきてる？」
フェンシングの松山恭助が、金メダルに変化が感じられるとXで明かした
ココカラネクスト
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阿部一二三が「疑惑のルーレット」に持論 「けっこうヤバイですよね」
阿部一二三は14日の番組で、「いやぁ、けっこうヤバイですよね」と苦笑い
ココカラネクスト
2024年8月15日
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コロナ陽性も五輪出場したノア・ライルズ 3日後にパーティー参加し物議
3日後にナイトクラブでパーティーに興じたと判明し、物議を醸している
ココカラネクスト
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五輪出場の19歳日本人が仰天 ナオミ・キャンベルがSNS書き込み
14日に更新したInstagramに、ナオミ・キャンベルが訪問した
THE ANSWER
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スケボー14歳女子 金メダル特権のビジネスクラスを断った理由に絶賛
帰国に際し、親友とエコノミークラスに座ったことを英紙が明かした
THE ANSWER
2024年8月14日
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女子やり投げ金の北口榛花は帰国せず、理由にファン驚き「お気をつけて」
13日にSNSで、まだ帰国せず欧州で3試合ほどに出場予定と伝えた
ココカラネクスト
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ボツワナ史上初の金メダリスト 帰国を大観衆が歓迎「美しい光景」
3万人の大観衆が競技場内をパレードすると、国旗を振りかざして大歓声
THE ANSWER
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大逆転金メダル堀米雄斗が残した名言が話題沸騰「短い言葉だけど重い言葉」
「1%も可能性があるなら」と、自身のXに「1%も」ととらえた名言を投稿
THE ANSWER