対応機種・カラー別に集計 2位にarrows We用ケースがランクイン 今売れてるスマートフォンケースTOP10 2024/4/16
「BCNランキング」2024年4月1日から7日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
2位 arrows We用ハイブリッドケース 極み
PM-F212HVCKCR（エレコム）
3位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-960554（Hamee）
4位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック
41-945049（Hamee）
5位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）
6位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
7位 [iPhone 14専用]iFace Look in Clearケース(クリア)
41-946305（Hamee）
8位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック
PM-A22STSLFCBK（エレコム）
9位 iPhone 14 / iPhone 13 [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP22M2-TT-CL（トリニティ）
9位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
2位 arrows We用ハイブリッドケース 極み
PM-F212HVCKCR（エレコム）
3位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
4位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック
41-945049（Hamee）
5位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）
6位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
7位 [iPhone 14専用]iFace Look in Clearケース(クリア)
41-946305（Hamee）
8位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック
PM-A22STSLFCBK（エレコム）
9位 iPhone 14 / iPhone 13 [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP22M2-TT-CL（トリニティ）
9位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。