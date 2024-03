DC『スーサイド・スクワッド』を題材とするTVアニメより本PV、キービジュアル、エンディングテーマ情報が到着した。2024年7月よりTOKYO MX、BS11にて放送開始予定となる待望の1作だ。

「異世界スーサイド・スクワッド」の舞台は、犯罪都市、ゴッサム・シティ。A.R.G.U.S長官のアマンダ・ウォラーはある任務のため、ハーレイ・クイン、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークを招集。ゴッサムの極悪悪党(ヴィラン)共が送りこまれたのは、ゲートによって繋がった剣と魔法の世界、オークが闊歩しドラゴンが空を翔ける異世界=ISEKAIだった。

ISEKAI到着直後から暴走するハーレイ達だったが、王国の兵隊に捕まり監獄送りに。首に装着された爆弾の爆発まであと72時間……。タイムリミットが迫るハーレイ達。女王アルドラとの交渉の末、掴み取った解放の条件は敵対する帝国軍の征圧。自由を得るためにハーレイ達はファンタスティックでデンジャラスな戦地へ向かう。命懸けのミッションを背負ったハーレイ達はこのISEKAIを生き抜くことができるのか。決死の特殊部隊=スーサイド・スクワッドのド派手な暴険譚が今、幕を開ける。



「異世界スーサイド・スクワッド」のエンディングテーマは、日本のみならず世界各国での人気が高いVTuberアーティスト、Mori Calliopeの『Go-Getters』に決定。日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで多くの音楽ファンを魅了し、2022年にユニバーサルミュージックよりメジャーデビューした注目のひとり。最新EP『JIGOKU 6』はiTunesアルバムロックチャート世界9国・地域1位、US Billboard World Album、Top Album Salesにチャートインを果たすなど、Made in Japanのアーティストとして世界での認知を広げている。

Mori Calliopeは、「デビュー当時、アニメの楽曲を担当しパフォーマンスすることが一番の夢でした。長年願い続けていましたが、それが実現する日が来るとは思ってもいませんでした」とコメント。「この曲は、私がアーティストとして大切にしてきたそういった感情に対する力強い賛歌です。他者があなたを悪者にしようとも、声を上げ堂々と生きて、自分自身に正直に生きよう。私自身が必要としてきたメッセージを、自分や私たち全員を想いながら歌詞にしました。そしてもちろん、GigaさんとTeddyLoidさんによる強烈なビートも楽んでほしいです」とメッセージを送った。



アニメ「異世界スーサイド・スクワッド」は2024年7月よりTOKYO MX、BS11にて放送開始予定。

