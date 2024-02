3年前、米ロサンゼルスで歌手レディー・ガガの愛犬であるフレンチ・ブルドッグ2匹が誘拐され、当時は大きく報じられた。同じロサンゼルスで先月、フレンチ・ブルドッグが誘拐される事件が発生した。飼い主の女性は愛犬を連れ去る犯人を止めようとしたところ、危うく命を落としかけたという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。米カリフォルニア州ロサンゼルスで現地時間1月18日午後2時30分頃、アリ・ザカリアスさん(Ali Zacharias)が愛犬を誘拐されてしまった。当時、アリさんはフレンチ・ブルドッグの“オニキス(Onyx)”を連れてグランドアベニューにあるスーパーマーケット「ホールフーズ・マーケット」の店舗前のテーブルで昼食をとっていた。

その時、見知らぬ女がアリさんに声をかけた後、オニキスのリードを掴んでその場を去ろうとした。アリさんは、女が自分の犬と間違えてオニキスを連れていこうとしたと思い、「すみません、それは私の犬ですよ」と伝えた。ところが女は、アリさんの言葉を無視してそのままオニキスを連れて行こうとした。慌てて後を追いかけたアリさんだったが、近くには3人ほど乗った白い乗用車が停まっており、女はオニキスをその車に乗せてドアをロックした。アリさんはオニキスを取り戻すために車の前に立ちはだかったが、その後は死を覚悟しなければならない状況になったという。アリさんはこのように振り返った。「車を行かせたくなかったので、その目の前に立ちはだかったんです。でも彼らはそのまま車を走らせて、私に突っ込んできました。私はボンネットの上に乗り上げてしまい、落ちないように必死にしがみついていましたが、気づいた時には車がかなりのスピードで走り出していて、周りの景色が勢いよく過ぎ去っていくのが目に入りました。」犯人は車のボンネットにアリさんを乗せたまま、ロサンゼルス市内を猛スピードで走り出したのだ。「死ぬかもしれない」とアリさんが思った矢先、犯人が数ブロックほど先でハンドルを切り、その反動でアリさんは地面に転がり落ちたという。幸いにも彼女は、大きな怪我をせずに済んだようだ。しかしオニキスは、そのまま連れ去られてしまったという。アリさんの心には大きな傷が残ったようで、このように吐露している。「オニキスが連れ去られ、寂しくて途方に暮れています。オニキスは私の相棒であり、“支え”なんです。仕事に行くのも何をするにも一緒だったのに、あの子は突然、連れ去られてしまったんです。」その後、アリさんはオニキスの情報に報奨金を提供することにしたようだ。また事件発生後、ロサンゼルス市警察では容疑者と見られる灰色のフード付き上着と紫色のパンツを着用した女の写真を公開し、情報提供を呼びかけていた。そして今月3日、同警察はロサンゼルス郡イングルウッドでサディ・スレイター(Sadie Slater、21)を強盗の容疑で逮捕、起訴した。サディが公開された女の写真と同一人物かどうかは、現時点で明らかになっていないという。また、共犯者は少なくとももう1人おり、20代半ばの男とされている。なお米ニュースメディア『New York Post』によると、今のところオニキスがアリさんのもとに戻ったかどうかは確認が取れていないとのことだ。画像は『New York Post 2024年2月4日付「LA dognapper nabbed after stealing French bulldog in frightening scene that left owner clinging to hood of car: cops」(KTLA 5)(LAPD)、2023年8月21日付「Moment trucker hits people while fleeing cops in busy Atlanta intersection」(Twitter)』『LADbible 2022年7月10日付「Mum Jumps On Car Hood In Desperate Attempt To Save Her Children From Being Kidnapped」、2019年8月5日付「Woman Drives Three Miles Down Motorway With Husband On Car Bonnet」(Credit: AsiaWire)』『News24 2019年9月17日付「WATCH | Traffic cop literally goes the extra mile while hanging onto moving car’s bonnet」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)