ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃が、英「BBC Radio1」のインタビューに応じ、リスナーから寄せられた質問に答えた。ウィリアム皇太子は「最も使った絵文字は?」と問われ、ある絵文字を取り上げた。しかし「この絵文字を言うなと口止めされている」と改め、別の絵文字を選んだのだ。これに番組ホスト達は爆笑し「彼はエッチなことを考えてる!」と、ユーモアあふれる皇太子の答えに大喜びした。

「世界メンタルヘルスデー」を迎えた現地時間10日、英バーミンガムで若者達がメンタル・ウェルビーイング(精神的な健康や幸福感)について語り合うフォーラムが開催された。

イベントはウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃が主催したもので、25歳以下の若者をサポートする英チャリティ団体「ザ・ミックス」と英「BBC Radio1」の協賛によって行われた。

現地に到着したウィリアム皇太子夫妻は、集まった若者達と対談を行った。そして皇太子は、精神的に健康であり続けることの秘訣について、このように伝えた。

「よく笑うこと。僕にとって、ユーモアは大きな意味を持つんだ。気分良く過ごすために、時には人生の軽いものに目を向けることも必要なんだよ。」

イベント中には、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃が「BBC Radio1」の番組『Going Home with Vick and Jordan』のインタビューに応じる場面もあった。

夫妻は、番組のホストを務めるヴィック・ホープとジョーダン・ノースからマイクを向けられ、リスナーから寄せられた質問に答えた。

まず、「今日のディナーは、何を食べますか?」と聞かれると、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃は「たぶんカレーかな」と口を揃えて返答した。

ウィリアム皇太子は、好みのカレーについて「スパイスが多すぎるのはダメなんだ。汗をかき始めて、あまり魅力的じゃないからね」と述べた。

すると料理を担当するキャサリン皇太子妃が、「私はスパイスが好きだから、カレーをある程度煮込んでからスパイスを入れて、最後にもスパイスを加えるのよ」と説明した。

これを聞いた皇太子は「(スパイスを)そっと振り入れるようにしてね。さもないと僕が汗だくになって、見苦しい姿になるから」とジョークを放った。

そして次に「これまでで一番使った絵文字」について問われると、ウィリアム皇太子が「それってクリーンなもの? それとも家族的なもの?」とジョークを飛ばし、周囲を笑わせた。しかもその絵文字について、意味深ともとれるユーモアな答えを返した。

「僕は、それが“茄子”だと言わないように口止めされている。だから、何かほかのものを選ぶことにするよ。答えは茄子のはずだった。だけど僕は大人として振舞わなければいけないから、今はこう言うことにする。」

そして皇太子は、大人として選んだ絵文字について「目が上下して、口が出ているもの。あれは何ていうの? 少しばかりクレイジーなやつだよ」と述べた。

一方のキャサリン皇太子妃は、自身が一番よく使う絵文字について、次のように答えた。

「私は多分、ハートの絵文字ね。その次が、泣いている絵文字かな。物事が上手くいかなかった時に、大笑いしているものよ。」

同日に放送した番組でこの会話が流されると、インタビューを担当したヴィックとジョーダンは、ウィリアム皇太子が最初に茄子の絵文字を取り上げたことに大喜びした。

ジョーダンが「彼は茄子と言ったんだよ!」と爆笑しながら言うと、ヴィックは「そうよ! 彼は分かっているの。エッチなことを考えているのよ」と大ウケしていた。

さらにジョーダンが自身のInstagramでインタビュー動画を公開すると、ウィリアム皇太子のユーモアのセンスに感激したフォロワーから、次のようなコメントが寄せられた。

「未来の国王が茄子と言うなんて、想像もしなかった!」

「素晴らしい!」

「茄子と目が上下した絵文字とは、面白過ぎる!」

「ウィリアム皇太子が“茄子”と言ったから、キャサリン皇太子妃は“泣き笑い”って答えたんだと思う。」

画像は『The Prince and Princess of Wales 2023年4月20日付Instagram「Lunch at @the_indianstreatery!」』『Jordan North 2023年10月13日付Instagram「WHAT A WEEK!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)