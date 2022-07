SixTONESが発売した7枚目のシングル『わたし』が好調だ。初週売上は47万枚を記録し、6月15日に公開したBillboard JAPAN 総合ソングチャートの「Japan HOT100」で1位を獲得。公式YouTubeのMV再生回数は6月末時点で1200万回を超えるなど注目を集めている。

【写真】『題名のない音楽会』で大人な雰囲気を魅せたSixTONES

新曲『わたし』は、ダンスや振り付けは最小限で、個々の歌唱力や表現力が際立っている。メンバーの松村北斗(27)が出演したドラマ『恋なんて、本気でやってどうするの?』(フジテレビ系)の挿入歌としても、起用されている。これまでに13曲のタイアップを経験したSixTONESの歌声の魅力とはーー。

SixTONESは2020年1月に、ジャニーズ史上初となるSnow Manとの2組同時でデビューした。デビューして3年目に突入した彼らは、ドラマや映画、バラエティー番組でも目にする機会が増えた。

SixTONESはデビュー前の2019年に「ジャニーズをデジタルに放つ新世代。」のコピーとともに、日本初の「YouTubeアーティストプロモ」キャンペーンに抜擢。同キャンペーンはYouTubeが世界で展開し、各国の注目アーティストと連携しプロモーションを行うもので、他国ではBTSやショーン・メンデスなども起用された。「新たな道を作って行く」独自の方向性は、デビューしても変わらない。

そのひとつが、アーティストが“一発録り”で歌唱を披露し、度々話題にもなるYouTubeチャンネル『THE FIRTST TAKE』への登場だろう。'22年1月1日に突如ツイートで予告され、その日のうちに公開。ジャニーズ事務所から同チャンネルへの出演は初めてのことで、またたく間にSNSで拡散された。

SixTONES - Imitation Rain / THE FIRST TAKE