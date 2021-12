毎日家の前を通過するゴールデン・レトリバーのメスに、その家に住むラブラドール・レトリバーが恋をした。それから毎日彼女が通るたびに、彼女が大好きなテニスボールをプレゼントし続ける健気な愛情表現はまるでディズニー映画のようで、「なんて可愛い光景なの!」と悶絶する人が続出していると『The Mirror』などが伝えた。

米カリフォルニア州で飼育されているメスのゴールデン・レトリバーの“レディ(Lady、2)”は、TikTokやInstagram、YouTubeなどの専用SNSアカウントを複数持っており、TikTokのフォロワー数は100万人を超えているインフルエンサー犬だ。

普段から大人気のレディだが、先月16日に投稿された動画が爆発的な注目を集めた。その動画には「近所の犬が、家の前を通るたびにボールを渡してくれるんだ」と説明が書かれており、レディの散歩で毎回通過する近所の家の前で起こる可愛らしいやり取りを捉えたものだった。

レディが飼い主とともにその家の前に近づくと、「待っていました!」と言わんばかりにその家に住むラブラドール・レトリバーがテニスボールをくわえて近づいてきた。するとレディは「早く、早く!」というように、大きく尻尾を振ってそばで待機している。そしてその犬はレディにボールをプレゼントするかのように、柵越しにボールを外へ落としたのだ。

レディは嬉しそうに転がってきたボールを追いかけており、プレゼントした犬もどこか満足気だ。この光景はこの日だけのものではなく何度も起きているそうで、動画は別日に撮影されたものも組み合わされて合計8回もボールをプレゼントされて大喜びのレディの姿が映っていた。

家の前を通りがかるだけのレディに対して熱烈にプレゼントをあげ続ける犬の姿には、まるで一目惚れした相手に自分の思いを伝える姿のようにとらえる人が続出した。

「この子なりの愛情表現なんだよ」

「きっとこの子たちはソウルメイトだ」

「ただ可愛すぎる」

「彼女の気を引こうとしているんだね」

「生まれ変わったら犬になりたいと本気で思う」

「ディズニー映画みたいなストーリーだ」

ロマンチックな展開を想像した人が多かったが、実は相手の犬はメスの犬であるとレディの飼い主がコメント欄で明かしていた。しかしそれでも「いつか一緒に遊ばせてあげて!」というコメントも多数届いており、レディの飼い主がそれを実現させた。先月25日に投稿された動画にその様子が映っており、相手の犬の家の広い庭で、テニスボールを使って大はしゃぎで遊び回る2匹の姿があった。

レディの飼い主はこの日のために新しいボールを購入したそうで、2匹の仲はこれまで以上に深まったようだ。コメント欄には「この動画が見たかったんだ!」「本当にほっこりする映像だね」「間違いなくこの2匹は大親友だよ」などの声が届いており、2匹の関係性に心を掴まれたファンで溢れていた。

なお犬の愛情表現には様々な形があるようで、過去には散歩中にすれ違う犬にハグして回るという可愛い犬も話題を呼んでいた。

画像は『Ladyandtheblues 2021年11月16日付TikTok「Their little friendship」、2021年11月25日付TikTok「Reply to @tioshima We bought them new balls」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)