『ARROW』スティーヴン・アメル、新作ドラマ『Heels』はスーパーヒーロードラマ！

DCドラマ『ARROW/アロー』に主演したスティーヴン・アメルが、米Starz製作による新作プロレスドラマ『ヒール:レスラーズ』と『ARROW』には大きな共通点があると語っている。

独立系プロレス団体を描く『ヒール:レスラーズ』は、"小さな町におけるプロレスの世界で夢を追う男女の物語"と謳われており、ジョージア州にある結束の強いコミュニティが舞台となる。プロレス団体を経営していた父親が亡くなった後、遺産を巡って兄弟とライバルが争う様子が描かれる。

the spade brothers take their rivalry to the main event on august 15. tag a friend who should join you ringside for the July 19, 2021