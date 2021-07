仕事に応募するため履歴書を送った女性のもとに、会社側から返信メールが届いた。面接をしてもらえるかどうか、緊張の最中に開いたメールには「そんなに可愛くない」という一文が含まれていた。メールは社内の人に宛てて書いたものを誤送信したもので、会社は公に謝罪したがネット上では怒りの声が相次いでいる。『FOX 2 Detroit』などが伝えた。

大学を卒業し就職活動を行っていたグレイシー・ローリンチさん(Gracie Lorincz、21)は、米ミシガン州に拠点を置くアパレル会社「Ava Lane Boutique」での仕事に興味を持ち、履歴書を送った。

同社は“自信がもたらす美しさ”をモットーに掲げているが、採用を担当していた店舗運営副担当者であるチャック・ドグレンデルさん(Chuck DeGrendel)は、このモットーに反する内容のメールをグレイシーさんに送ってしまった。

メールには「この子は大学を卒業したばかりで、しかもそんなに可愛くない。販売モデルとしてのポジションに応募しているが、本当に面接してもいいのかい?」と書かれていた。

応募に対する返信としては内容が嚙み合わないと感じるこのメール、実はチャックさんの妻で店のオーナーであるローラ・ランゲン・ドグレンデルさん(Laura Langen DeGrendel)に宛てて書いたものだった。チャックさんは妻に送るメールのCC欄にグレイシーさんのメールアドレスが入っていることに気付かず、そのまま送信してしまったのだ。

衝撃の内容を目にしてしまったグレイシーさんは、自身のTikTokで受け取ったメールの内容を公開しており、ショックを受けた様子で「そんなに可愛くない…、そんなに可愛くないか…」と話す姿が映っていた。

グレイシーさんの母親であるヘザー・ローリンチさん(Heather Lorincz)は、米メディア『FOX 2 Detroit』のインタビューに応じ「娘はこのメールの内容に、とても恥ずかしい思いをしました。本当に気分が悪いです」と憤り、続けてこのように明かした。

「娘はとても優しい子で、注目を浴びたいと思うような子ではありません。SNSを頻繁に利用するタイプでもありませんので、今回のように大きな話題になるとは予想もしていませんでした。」

グレイシーさんの投稿には、今月20日の時点で34万件以上の「いいね」が寄せられており、コメント欄には「この店はモットーを変えた方がいいよ」「こんな考えの会社に採用されなくて良かったと思う」「こんなことを考えているなんて、プロとしての自覚が無さすぎる」「今後、絶対にこの店で買い物はしない」と批判のコメントが多数寄せられている。

公開されたメールの内容を見て怒りを抑えきれなかった人々は、グーグルマップ上の同店のレビュー欄に低評価を書き込み、評価は5段階中、星1つにまで急落したという。しかし現在は星5つの評価に戻っており、最新のレビューは1か月前のものとなっている。

また店のInstagramやFacebookにも非難の声が殺到したことでチャックさんのもとには通知が嵐のように届き、現在アカウントには鍵をかけられてコメントできない状態になっている。

こうした状況を受けて、チャックさんはFacebookライブにて謝罪の動画を配信した。動画では涙を流し、言葉を詰まらせながら「不適切で愚かなことでした。100%私に落ち度があります。本当に申し訳ありません」と話している。

しかし「なぜこんなことを書いてしまったのか分からないけど、書いてしまったんだ」とも話しており、この動画を見た人たちは「こんなのウソ泣きでしょ」「自分が書いたのに『なんで書いたのか分からない』って都合がよすぎる」などさらに事態を悪化させてしまったようだ。

Facebookライブには妻のローラさんも登場し「家族の携帯番号や家の住所も拡散されてしまい、子どもたちにも脅迫の電話やメッセージが届いています」と涙ながらに語っていた。

ちなみにグレイシーさんは現在までにチャックさんから連絡があったかどうかは明かしていないが、ヘザーさんはチャックさんに対して「Facebookライブではなく、娘に実際に謝罪すべきだと思っています」と怒りをあらわにしている。画像は『New York Post 2021年7月9日付「Job applicant outs boss for calling her ‘not that cute’ in accidental email」(Facebook)』『gracie 2021年7月8日付TikTok「feeling amazing」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)