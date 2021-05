『BULL／ブル 心を操る天才』シーズン4が7月7日（水）よりリリース決定！

全米視聴者数2000万人超の大ヒットを記録した、心を操る天才が難事件に挑む痛快心理エンターテイメントドラマ『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン4がDVDリリースとなる。

3つの博⼠号を持つ⼼理学者のブルは、⼼を読み解くスペシャリスト。神業的な人⼼掌握能⼒を駆使して、あらゆる難事件の真相を解明していく。彼を⽀えるのは、弁護⼠、元国⼟安全保障省職員、元FBI捜査官、凄腕ハッカー、そしてプロのスタイリストなど。各分野のスペシャリストで結成されたチームが正義のために闘い、クライアントを勝利へと導く︕

シーズン3の最後で、相棒ベニーがブルの元を離れバラバラになったチーム「TAC」...。シーズン4で、果たしてブル率いる常勝チーム「TAC」の復活は︖︕

主演と製作は『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』)が参加!

日本語吹替版で主人公ブルを演じるのは、ウィル・スミスなどの吹替えで知られる東地宏樹。新シーズンでは、新たな仲間となる元国土安全保障省職員のテイラー役に釘宮理恵が参加! 豪華声優陣が集結した日本語吹替版も見逃せない。

■『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン4商品情報

・7月7日(水)

DVD-BOX PART1(5枚組)(税込10,230円)発売&レンタル開始

・8月4日(水)

DVD-BOX PART2(5枚組)(税込10,230円)発売&レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント



(海外ドラマNAVI)

Photo:『BULL/ブル 心を操る天才』(C) 2021 CBS Studios Inc. BULL? is a trademark of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.