ニューヨークを舞台に、4人の女性の友情と恋愛を描き世界中で大ヒットしたドラマ『SEX AND THE CITY』(以下『SATC』)。そのリバイバル版『And Just Like That...(原題)』が製作されることはお伝えしているとおりだが、オリジナル版に登場したミュージシャンのジョン・ボン・ジョビは出演当時、同作のことを全く知らなかったこと明かした。米US Weeklyが報じている。

バンド、ボン・ジョヴィのフロントマンであるジョンは1999年にこのシリーズに出演した時、作品についての知識が全くなかったという。3月1日、SiriusXMのアンディ・コーエン・ライブで行われたインタビューの中で明かした。

「もっと映画に出演させてもらえるようになるために、TVに出るようにったんだ。実は『SATC』が何なのか知らなかった。シーズン2が始まったばかりだったし、シーズン1を見るのに追いついていなかったので。だからこの作品がどのようなインパクトを与えるのかは本当にわかっていなかった。今になって振り返ってみると、まるで作品を知っていたかのように"ああ、『SACT』に出ていたよ"って言うけど、実際は何も知らなかったよ」

そう話すジョンは、シーズン2の第13話「カケヒキは恋の必勝法?」に出演し、サラ・ジェシカ・パーカー演じるキャリー・ブラッドショーのセラピストのオフィス待合室で出会った恋のお相手役だった。

そして今現在も作品を見たことがないままだという。「未だに『SATC』を見ていないんだ。『フレンズ』も見たことがないことに気づいたしね。『ゲーム・オブ・スローンズ』も見ていない。TVシリーズはたくさんあるから。好きじゃなかったわけではないけど、忘れてしまってそのままになってしまったんだ」

そんなジョンにリバイバル版への出演の声がかかるかどうかは不明だが、オリジナル版でスティーヴを演じていたデヴィッド・エイゲンバーグやと報じられている。(海外ドラマNAVI)

Photo:『SEX AND THE CITY』 (c)98/04 CBS Paramount International Television