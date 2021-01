『グレイズ・アナトミー』エレン・ポンピオ、ベストセラーのサスペンス小説をドラマ化！

大ヒット医療ドラマ『グレイズ・アナトミー』でメレディス・グレイを演じるエレン・ポンピオが、米ABCでベストセラー小説のドラマ化となる『Winter In Paradise(原題)』を製作することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

『Winter In Paradise』は、エリン・ヒルダーブランドによるベストセラー小説「Paradise」シリーズの1作目となる同名小説のドラマ化。

アイオワ州にある美しいヴィクトリア朝の家に暮らすアイリーン・スティールは、愛する夫と息子と一緒に牧歌的で幸せな生活を送っていた。しかし、夫が謎の死を遂げると、アイリーンは遠く離れたカリブ海のセントジョン島で夫が別の家族を持っていることを知る...。こうして、夫の隠された人生と陰謀、嘘を解明しようとするうちに、アイリーンと彼女の息子は活気に満ちた島の文化に引き込まれつつも、家族の真実と自分たちの未来と向い合わなければならなくなる―というストーリー。

ドラマ版でペンを執るのは、1960年代の広告業界を描いた『MAD MEN マッドメン』で脚本・製作総指揮を務めたマリア&アンドレ・ジャケメットン夫妻。二人はエレンと原作者のヒルダーブランド、アンドリュー・スターン(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)、ローラ・ホルステインと共に製作総指揮も担う。

小説「Paradise」シリーズは、2018年に出版された「Winter In Paradise」と2019年に発売された2作目「What Happens In Paradise」、2020年の「Troubles in Paradise」で構成されている。『Winter In Paradise』はリミテッドシリーズとして製作される予定で、小説の2作目、3作目をドラマ化する計画があるのかどうかは現時点では明らかになっていない。

エレンは『ステーション19』でも製作を手掛けている。

エレンが製作総指揮を務める『Winter In Paradise』に出演するキャストなどが決まり次第、続報をお伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グレイズ・アナトミー』(c) ABC Studios