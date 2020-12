ガソリンスタンドに併設されたコンビニで深夜2時頃、些細なきっかけで2人の男性による大乱闘が始まってしまった。片方の男性はズボンが膝まで落ち、臀部が丸出しのまま喧嘩を続けている。この動画の撮影者は「ズボンを上げてくれよ」などとコメントし、大の大人が大真面目に繰り広げたなんとも情けない喧嘩の様子に動画を見た人々も半ば笑いをこらえられないようだ。『New York Post』などが伝えた。11月23日の深夜2時頃、米フロリダ州オーランドにあるガソリンスタンドに併設されたコンビニ「Wawa」で男性2人による喧嘩が発生した。男性が店のドアを開けて別の男性に先を譲ってあげたところ、譲られた男性が「二度と俺のためにドアなんて開けるな。誰の助けも必要ない」というやり取りがきっかけだったという。喧嘩はレジの目の前で繰り広げられており、作業用安全ベストを着た男性が黒い洋服を着た男性に馬乗りになって拳で殴っている。殴られている男性はズボンが膝のあたりまでずり落ちてしまい、お尻が丸出しになってしまった。コンビニの男性従業員が「お願いだ、止めてくれ」と言いながら仲裁に入ろうと試みるも、埒が明かず従業員も諦める始末だ。その後、お尻のことなど全く気にする素振りも見せず、2人は立ち上がって取っ組み合いを続けている。しばらく喧嘩は続いたが、新たな男性が現れて仲裁に入ると、お尻を丸出しにしていた男性はズボンを上げて乱暴にドアを開け、走って店を出て行った。この動画の撮影者であるダリエン・ロリンズさん(Darien Rollins)は、撮影しながら「お兄さん、ズボンを上げてくれよ!」「深夜2時のWawaにて。ただサンドイッチを買いに来ただけなんだけど」などとコメントしている。乱闘中の2人がレジ前から動いた隙に、ダリエンさんはサンドイッチを買うことができたようだ。支払いの最中もカメラを止めることなく2人を撮影していた。ダリエンさんがこの動画を自身のTwitterに投稿すると、11月30日の時点で再生回数は400万回を突破した。ユーザーからは「コメント面白すぎでしょ!」「これは良いCMになるな」「サンドイッチを買いに来ただけなのに可哀そう」などの書き込みが相次ぎ、喧嘩をしている男性の体型から「おいクマのプーさんみたいな奴が喧嘩してるぞ」という声も見られ、多くの人が面白可笑しくこの動画を視聴したようだ。後日、警察が喧嘩をしていた2人に事情聴取をし、事件として告発するか聞いたが2人とも拒否したという。一方のWawaのスタッフは2人対し「もう二度と来ないでくれ」と呆れ気味にコメントしている。画像は『Gistvic Blog 2020年11月24日付「Viral video of two men fighting at 2am in a Wawa at Florida trends」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)