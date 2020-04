『アウトランダー』の原作者、ラブシーンの出来映えに不満を訴える！

時空を超えるファンタジー・ ロマンスドラマ『アウトランダー』の原作者であるダイアナ・ガバルドンが、米Starzにて3月22日(日)に放送されたシーズン5第6話で描かれたラブシーンについて、苦言を呈していたことが明らかとなった。英Digital Spyが報じている。



問題になった場面とは、シーズ5第6話の終盤で主人公クレア(カトリーナ・バルフ)とジェイミー(サム・ヒューアン)が馬小屋で繰り広げたラブシーン。ファンから二人のケミストリーが噛み合っていないとの意見がSNSに投稿されたのだ。

このコメントを見た作者のバガルドンが、「セリフも良くないし演出も照明も悪く、設定もぎこちない。出演俳優は一緒に仕事をするうえで与えられたなかで、最高のレベルを達成しているけれど」と、カトリーナとサムを擁護しつつツイートで不満を表した。

Bad dialogue, bad direction, bad lighting, awkward set. Actors did their level best with what they were given to work with. https://t.co/YM2ESGgGSa

しかし、その後にファンの一人がガバルドンに向けて投稿した、「まあ! あなたがそんなに批判的だったなんて知らなかったわ。自分の作品が見劣る形で描かれるのは辛いんでしょうね」とのコメントに、ガバルドンが次のように切り返している。

「いいえ、そうではないわ。今シーズンの脚本はとても良いと思う。ただ、特定のシーンが上手く仕上がっていなかった。ファンが特に待ち望んでいたシーンでなければ、その点について私はコメントしなかったでしょう。そのシーンは45秒ぐらいだったかしら?」と答え、ドラマ版のすべてに不満を感じている訳ではないと釈明していた。

No, that's not the case at all. I think the writing this season is _very_ good. Just that particular scene didn't come off well--and I wouldn't have commented on it, even so, had it not been a scene people were particularly waiting for. It's what--about 45 seconds? https://t.co/V4vEaPOq2A