「アイドルマスター シャイニーカラーズ」などに出演する声優の黒木ほの香（30）が7日、自身のXで漫画家の安藤正基氏（33）との結婚を発表した。黒木は直筆署名入りの文書を投稿。「いつも応援して下さる皆様関係者の皆様へ」と書き出し、「私事ですが、このたび、漫画家の安藤正基さんと結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告した。「声優としてデビューしてから十年。これまで支えて下さったファンの皆様