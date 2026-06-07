「アイドルマスター シャイニーカラーズ」などに出演する声優の黒木ほの香（30）が7日、自身のXで漫画家の安藤正基氏（33）との結婚を発表した。

黒木は直筆署名入りの文書を投稿。「いつも応援して下さる皆様 関係者の皆様へ」と書き出し、「私事ですが、このたび、漫画家の安藤正基さんと結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告した。

「声優としてデビューしてから十年。これまで支えて下さったファンの皆様、そして日頃よりお世話になっている関係者の皆様に、心より御礼申し上げます」と感謝。「これからも感謝の気持ちを忘れず、出会えた作品やキャラクターのひとつひとつを大切にしながらお仕事へ向き合ってまいりますので、この先の歩みも温かく見守っていただけますと幸いです」と記した。

安藤氏も自身のXで「私事ですが声優の黒木ほの香さんと結婚いたしました」と報告。「作品に携わる者同士、お互いの仕事をリスペクトしより一層邁進して参ります。今後とも何卒よろしくお願いいたします」とつづっている。

黒木はスターダストプロモーションに所属し、2016年、TVアニメ「orange」で声優デビュー。声優ユニット「サンドリオン」のメンバーとして活動（2024年12月に解散）。昨年3月末で退所でフリーランスとなる。「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の大崎甘奈役、「モナーク/Monark」日向望役。「けものフレンズ3」のフクロオオカミなどで幅広く活躍。

安藤氏の原作「八十亀ちゃんかんさつにっき」では一天前紫春を演じていた。