徳島市の四所神社で7日、島根県の出雲大社と縁があるご神体の一つ、「龍蛇神」を祀る、龍蛇神祭が開かれています。徳島市の四所神社には、江戸時代に島根県の出雲大社からもたらされたと伝わるウミヘビのミイラ、「龍蛇神」がご神体として祀られています。四所神社では3年前にこの龍蛇神が本殿で発見されたことを受け、これを祀る「龍蛇神祭」を行っています。7日は朝から厳かな雰囲気の中神事が執り行われ、航海の安全や家内安全