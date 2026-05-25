中国やロシアは、他国の衛星を無力化する攻撃能力を高めている。仮に日米の衛星が攻撃されれば、ミサイル防衛システムや、最新鋭の戦闘機などの運用に支障をきたすのは必至だ。宇宙の監視を強化することが急務である。政府は、年内にも航空自衛隊を航空宇宙自衛隊に改編する方針だ。そのための関連法案が現在、国会で審議されている。自衛隊の名称が変更されるのは、１９５４年の陸海空３自衛隊の発足以来、初めてのことだ