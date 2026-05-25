中国やロシアは、他国の衛星を無力化する攻撃能力を高めている。

仮に日米の衛星が攻撃されれば、ミサイル防衛システムや、最新鋭の戦闘機などの運用に支障をきたすのは必至だ。宇宙の監視を強化することが急務である。

政府は、年内にも航空自衛隊を航空宇宙自衛隊に改編する方針だ。そのための関連法案が現在、国会で審議されている。

自衛隊の名称が変更されるのは、１９５４年の陸海空３自衛隊の発足以来、初めてのことだ。

空自は現在、山口県に配備したレーダーで、不審な衛星が政府の情報収集衛星などの機能を妨害していないか監視している。

航空宇宙自衛隊の発足後は、新たに衛星を打ち上げて宇宙からの監視にも取り組む。専門の部隊の増員も予定している。このほか、民間の商用衛星を、監視や情報収集に活用する構想もある。

中露両国はこれまで、それぞれ自国の衛星を他国のものに見立てて、ミサイルで破壊する実験を行ってきた。ミサイル攻撃の有効性を確認したようだ。

ミサイルとは別に、ロボットを使って衛星を攻撃する「キラー衛星」の開発も進めている。

自衛隊は現在、情報収集衛星や、米軍の早期警戒衛星から機微な情報を得て、警戒監視など様々な任務をこなしている。日本が独自の衛星で宇宙を監視することになれば、同盟の強化につながろう。

近年は、民間企業も気象衛星などを打ち上げている。宇宙を巡っては、他国からの攻撃とは別に、スペースデブリ（宇宙ごみ）の衝突の危険性も見過ごせない。

新たに発足する航空宇宙自衛隊は、他国からの攻撃だけでなく、民間の衛星や宇宙ごみの監視にも努めなければならない。

宇宙での大国の軍拡競争は激しさを増している。

ロシアは、宇宙への核兵器の配備を計画しているとされる。国連安全保障理事会では２０２４年、宇宙空間への核兵器配備を禁じる決議案が提案されたが、ロシアが拒否権を行使して否決された。

一方、米国も、宇宙空間に多数のミサイル迎撃装置を配備する計画を進めている。

１９６７年に発効した宇宙条約は、核兵器を宇宙に置くことを禁じる一方、迎撃装置に関しては規定していない。日米も中露も条約を批准しているが、その実効性は乏しいと言わざるを得ない。

日本は宇宙空間での新たなルール作りを主導していくべきだ。