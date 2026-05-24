2026年5月21日、台湾メディア・自由時報は、日本の半導体産業が衰退した歴史的教訓を振り返り、現在の台湾が同様の道をたどるリスクと独自の優位性について報じた。記事は、1990年当時に日本の半導体が世界シェアの49％を占め、日本企業がDRAMメモリー市場で世界シェアの過半数を握っていたと紹介。当時の日本企業は製造効率を重視し、DRAM市場に投資を集中させていたと伝えた。その上で、風向きが変わったトピックとして1986年の