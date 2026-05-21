１９日、雄安新区の「千年秀林」プロジェクト事業地。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）【新華社雄安5月21日】中国河北省雄安新区はここ数年、大規模な植樹造林や緑化に取り組んでいる。営林事業「千年秀林」プロジェクトが始動した2017年以降、48万3千ムー（約320平方キロ）を造林。緑化面積は74万3千ムー（約450平方キロ）となり、森林被覆率は11.0％から35.1％に上昇した。１９日、雄安新区の「千年秀林」プロジェ