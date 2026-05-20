今の国会で初めてとなる党首討論が行われました。中東情勢をめぐり物価高やナフサ不足など私たちの暮らしに影響が広がるなか、どう対策するのか、高市首相と野党のトップが論戦を交わしました。■「年内の現金給付」という提案も高市首相に相対するのは、過去最多、野党6党の党首たち。議論はお金の話から“AI家庭教師”にまで及びました。今国会で初の党首討論に臨む高市首相に対するのは、国民民主党の玉木代表。“国民の思いを