世界で活躍する俳優・アーティストの山下智久が5月10日放送の「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き役に、海外での挑戦を経て感じたことやプライベートについて語った。途中、番組レギュラーの中島健人がトークに合流。中島の「ロールモデルはいますか」という質問への山下の返答にも注目が集まった。■「電車乗ります」「恵比寿、出没します」主演ドラマ「神の雫/Drops of God」(2023年)が国際エミー賞(連続ドラマ部門)を受賞する