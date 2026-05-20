保護犬の感動的なエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で14万1000回再生を突破し、「マジで尊い」「いい父ちゃん」「幸せになるんだよ！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『犬を飼うのだけはダメ』と大反対していた父→保護犬を抱っこした瞬間に…『素敵すぎる展開』】 元野犬のわんこを家族に TikTokアカウント「619_619_dog」の投稿主さんは、ろいくち