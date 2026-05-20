天気が悪い日は仕事に集中できません。上司には言いにくいのですが、“天気痛”で休むのは甘えなのでしょうか？

天気痛で仕事に集中できないのは甘えではない

天気痛とは、天気の変化に合わせて頭痛、めまい、肩こり、関節の痛み、だるさなどが出る状態を指す言葉です。正式な病名として使われる場面ばかりではありませんが、医療機関でも「気象病」や「天気痛」として説明されることがあります。

関係しやすいとされるのが、耳の奥にある内耳です。内耳は体のバランスを感じ取る場所で、気圧の変化に反応しやすい人もいます。気圧の変化を体がストレスとして受け取ると、自律神経のバランスが乱れ、頭痛やだるさが出ることがあります。自律神経とは、血流や体温、呼吸などを自動で調整している神経です。

そのため、天気が悪い日に集中力が落ちるのは、本人の努力不足とは限りません。頭が痛い状態や、めまいがある状態で細かい作業を続けるのは難しいものです。ミスが増えたり、判断が遅れたりすることもあります。無理に働き続けるより、休んで回復したほうが結果的に仕事への影響を小さくできる場合もあります。



休むかどうかは「仕事ができる状態か」で判断する

天気痛で休むか迷ったときは、「天気が理由だから休めない」と考えるのではなく、「今の体調で安全に仕事ができるか」を基準にしましょう。頭痛が強い、めまいで立っているのがつらい、吐き気がある、画面を見ると気分が悪くなる。このような状態では、仕事の質が下がるだけでなく、通勤中の転倒や事故の心配もあります。

特に、車の運転や機械の操作、人の安全に関わる仕事をしている場合は注意が必要です。集中できないまま作業を続けると、自分だけでなく周りにも危険が及ぶことがあります。この場合、休むことは逃げではなく、安全を守る判断です。

一方で、症状が軽く、在宅勤務や半休で対応できる職場なら、働き方を調整する方法もあります。午前中だけ休む、通勤時間をずらす、細かい作業を避けて軽めの業務にするなど、選択肢があるか確認してみましょう。

会社によっては、時間単位の有給休暇や病気休暇の制度がある場合もあります。就業規則や社内ルールを見ておくと、いざというときに迷いにくくなります。



上司に言いにくい場合は、「天気痛です」と詳しく説明しようとしなくても大丈夫です。大切なのは、今の体調と仕事への影響を簡潔に伝えることです。

たとえば、「頭痛とめまいが強く、業務に集中できる状態ではないため、本日は休ませてください」と伝えると、理由が分かりやすくなります。天気との関係を補足したい場合は、「低気圧の日に同じ症状が出やすく、現在も頭痛があります」と加える程度で十分です。

連絡するときは、できるだけ早めに伝えましょう。休むこと自体より、連絡が遅いことのほうが職場に負担をかける場合があります。担当している仕事があるなら、「本日対応が必要な件は〇〇です」「急ぎの連絡はチャットで確認します」など、できる範囲で引き継ぎも伝えると安心です。

また、天気痛が何度も起こる場合は、一度医療機関で相談することも大切です。頭痛が中心なら内科や脳神経内科、めまいが強いなら耳鼻咽喉科が相談先になります。

激しい頭痛、手足のしびれ、ろれつが回らない、まっすぐ歩けないなどの症状がある場合は、早めの受診が必要です。低気圧のせいだと思っていても、別の病気が隠れていることがあるためです。



まとめ

天気が悪い日に仕事へ集中できないほど不調が出るなら、それは甘えではありません。天気痛は、気圧の変化や自律神経の乱れなどが関係して起こることがあり、頭痛やめまい、だるさによって仕事に支障が出ることもあります。

休むかどうかは、「天気が理由か」ではなく、「今の体調で安全に仕事ができるか」で考えましょう。強い頭痛やめまいがあるときは、無理をせず休むことも必要です。会社には、病名を細かく説明するより、症状と業務への影響を落ち着いて伝えるとよいでしょう。

日ごろから、天気、気圧、睡眠時間、症状の強さを記録しておくと、自分の不調の傾向が見えてきます。前日に早めに休む、予定を調整する、薬について医師に相談するなど、対策も立てやすくなります。

つらい日を我慢し続けるだけでは、仕事の質も体調も悪くなりやすくなります。必要なときは休み、必要なら受診する。そのうえで職場に伝え方を工夫すれば、天気痛と付き合いながら働きやすい形を見つけていけるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー