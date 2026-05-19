中国共産党が党員を選抜する基準と手続きを盛り込んだ核心内部規定を12年ぶりに全面改定した。「政治基準」という名目で習近平国家主席に対する忠誠心を入党条件とした点が核心だ。党中央弁公庁は18日、新たに修正した「中国共産党発展党員工作細則」を正式に発表した。この細則は1990年の制定後、2014年に一度改定した原案を今年4月2日に中央政治局常務委員会が修正確定した。最も目に付く変化は入党資格要件に「2つの確立」と「2