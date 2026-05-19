プレミアリーグで降格危機に瀕しているウェストハムが、仮に2部降格となった場合、クラブ財政を維持するために1億ポンド以上の選手売却を迫られる可能性が浮上している。『the Guardian』が伝えた。ウェストハムは直近のニューカッスル戦でも1-3で敗戦。順位表でも苦しい状況が続いており、残留争いの渦中にある。過去の会計報告でも多額の赤字を計上している同クラブは、これ以上の財政悪化や規則違反を避けるため、今夏に主力選