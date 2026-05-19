阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２＝創価大）が１９日の中日戦（倉敷）で一軍デビュー。「６番・左翼」でスタメン出場すると、１点リードで迎えた２回の第１打席でプロ初安打をマークした。「積極的にいこうと思っていた」という立石。２回に大歓声を浴びながら打席に向かうと、竜先発・金丸の初球を迷いなく振り抜いた。打球は中前へ抜け、記念すべきプロ初ヒット。塁上では笑顔でガッツポーズを見せ、ベンチ