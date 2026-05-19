阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２＝創価大）が１９日の中日戦（倉敷）で一軍デビュー。「６番・左翼」でスタメン出場すると、１点リードで迎えた２回の第１打席でプロ初安打をマークした。

「積極的にいこうと思っていた」という立石。２回に大歓声を浴びながら打席に向かうと、竜先発・金丸の初球を迷いなく振り抜いた。打球は中前へ抜け、記念すべきプロ初ヒット。

塁上では笑顔でガッツポーズを見せ、ベンチの虎ナインも両手を上げて祝福した。「やっぱり初めてこの環境で野球ができましたし、その中でスタートを切れたことが１番うれしかったので（ガッツポーズが）出ました」

入団後は「右脚の肉離れ」や「左手首の関節炎」など３度のケガに苦しんだ。それでもファームで結果を残し、ついに一軍の舞台にたどり着いた虎の背番号９。「そんな甘くない（世界）。自分のコンディション不良もあると思うんですけど、すぐ一軍で当たり前のように出れるとも思っていなかったので。着実に段階を踏んだからこそいいスタート切れたんだなと思います」としみじみと振り返った。

一方で３回には一死一塁の場面で遊併殺に打ち取られ、５回にも二死一、三塁で空振り三振に倒れた。「チャンスの場面で１本打てたら、もっと貢献できたと思うんですけど…」と悔しさをにじませつつ、「スタメンに抜擢してくださったことに感謝ですし、少しでも応えられたのかなと思います」と前を向いた。

藤川球児監督（４５）はチャンスでの凡退について「いや、そんなの今日全然関係ないですね」とキッパリ。「とにかくなんでも振ってこいってみんな言ってましたね。なかなか１球目から振ることはできないと皆言ってますね。素晴らしいです」と積極的な打撃を絶賛した。

ケガを乗り越えプロでの第一歩を踏み出した虎のドラ１ルーキーが、ここから猛虎打線の起爆剤となる。