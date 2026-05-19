東京都らが主催するフードイベント「Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026」が5月15〜17日の3日間、東京･有明で行われた。5回目となる今年は、メディアで話題の店舗や東京の老舗など、東京の人気飲食店が40店舗以上集結した。普段はコースでしか味わえない店舗の料理をアラカルトで楽しめるほか、イベントオリジナルのメニューも登場した。東京では、伝統的な江戸前料理をはじめ、日本だけでなく世界の料理を楽しめる。この食の多様