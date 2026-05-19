東京都ら主催のフードイベントが東京･有明で　予約の取れない有名店など多数出店

東京都らが主催するフードイベント「Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026」が5月15〜17日の3日間、東京･有明で行われた。5回目となる今年は、メディアで話題の店舗や東京の老舗など、東京の人気飲食店が40店舗以上集結した。普段はコースでしか味わえない店舗の料理をアラカルトで楽しめるほか、イベントオリジナルのメニューも登場した。

東京では、伝統的な江戸前料理をはじめ、日本だけでなく世界の料理を楽しめる。この食の多様性は国内外の多くの人々を魅了し、食事のために日本へ訪れる人も少なくない。このイベントは、東京の食の魅力を詰め込んだグルメフェスティバルで、2025年の開催時には5万人以上が訪れたという。

今年は、東京産の食材と酒類を堪能できるイベント限定店「居酒屋 東京-Izakaya TOKYO-」を設けた。都内で醸造･製造された日本酒や焼酎、ジン、ワインなどを提供したほか、東京産の野菜や、豊洲直送の魚を使ったおつまみも堪能できた。

「居酒屋 東京」

また、東京の「今」を感じられる店舗が集結したゾーンや、寿司･鰻･天ぷら･蕎麦といった江戸から続く伝統的な料理を堪能できるゾーン、日本各地の特色ある料理を味わえるゾーンも設けた。

出店店舗で、東京･乃木坂の「はなれ 鮨 飛」では、「特選 握り」や、名物の「トロたく巻」などを提供した。

「はなれ 鮨 飛」

イベント初出店となる「浅草うなな」では、うな重などに加えて、国産ウナギを使った焼きおにぎりも堪能できた。

「浅草うなな」

天麩羅くすのきでは、「天ぷら盛り合わせ」をはじめ、「穴子天ぷらの一本揚げ」や、数量限定の「天むす」も提供した。

イタリア料理の落合務シェフがてがける「LA BETTOLA da Ochiai」では、一番人気の「うにのスパゲッティ」をはじめ、カニやカラスミを贅沢に使ったメニューなどを提供した。

スリランカ料理店「ARALIYA LANKA」では、本格的なチキンビリヤニやスリランカカレーなどを販売した。

「ARALIYA LANKA」

他にも、「天婦羅くすのき」や「ミート矢澤」「赤坂 四川飯店」「トシ･ヨロイヅカ」などの人気店も出店した。