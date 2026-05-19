今月2日に東京ドームで行われたボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥vs中谷潤人戦では、試合はもちろんだが、登場したラウンドガールにも大きな注目が集まった。【写真】北川綾巴が5年ぶりグラビア作品「色気たっぷりで撮影できたかな〜」元NMB48のメンバーで、次世代グラビアクイーンとして注目の和田海佑、レースクイーンやタレントとして活動するあらた唯、ダンス＆ボーカルグループ・CIRRA