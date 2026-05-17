味の素（東京都中央区）が、近年の猛暑の激化・長期化による生活者の食行動の変化に着目した「2026年夏猛暑食トレンド」を発表し、暑さや体調、気分に応じて、調理工程も味わいも軽やかな 「オフ飯」と、刺激的で満足感のある「オン飯」を自在に切り替えながら、夏を心地よく乗り切る新しい食スタイル「夏のオン⇔オフ スイッチメシ」を提案しました。【えっ！】味の素刺激・満足感の“オン飯”簡便・軽やかさの“オフ飯”