味の素（東京都中央区）が、近年の猛暑の激化・長期化による生活者の食行動の変化に着目した「2026年夏猛暑食トレンド」を発表し、暑さや体調、気分に応じて、調理工程も味わいも軽やかな 「オフ飯」と、刺激的で満足感のある「オン飯」を自在に切り替えながら、夏を心地よく乗り切る新しい食スタイル「夏のオン⇔オフ スイッチメシ」を提案しました。

【えっ！】味の素 刺激・満足感の“オン飯” 簡便・軽やかさの“オフ飯” 料理メニューがコレです！

「2026年夏猛暑食トレンド」は、猛暑環境下における生活者の食ニーズや行動変化を、さまざまなメニューの食卓出現頻度、レシピサイト検索動向、市場動向等をもとに分析し、今夏注目される食トレンドとして示したものです。総合食品メーカーとして幅広いカテゴリーの製品をマーケティング、展開する視点から、猛暑時代ならではの新たな食トレンドとして、予測したものです。

昨年、東京では猛暑日日数が観測史上最多の29日を記録し、先月には気象庁が最高気温40度以上の日の名称を「酷暑日」とすることを発表するなど、近年の夏の暑さは日常生活に大きな影響を与えています。そんな中、同社が昨年夏に実施した調査では、約8割の生活者が「夏のキッチンで料理をするのがつらい」と回答。夏の調理の優先事項として、「調理時間がかからない」（50％）、「火を極力使わない」（36％）がワンツートップに挙げられ、猛暑による調理負担の高まりが明らかになったとのこと。長時間火の前に拘束される調理法ほど、夏場には敬遠される傾向にあり、猛暑下では「いかに調理工程を軽くするか」という“調理工程の軽量化”ニーズが加速しているということです。

気温上昇とともに需要が大きく伸びるのが、 「冷やし」メニュー。中でも需要増メニューは「冷や麦・そうめん」で、その他、「浅漬け」「トマト」「梅干し」など、あっさりとしながら冷蔵庫からそのまま食卓に出せる簡便メニューも、気温上昇とともに需要が増加。

近年、「せいろ料理」も人気があり、「蒸し料理」は火にかけてほったらかしにできる手軽さに加え、油を多く使わず軽やかに食べられる点も支持されている理由と考えられます。猛暑下の食卓では、単なる「冷たさ」だけでなく、調理負担や味わいの重さを抑えた「軽やかさ」も求められていることから、こういった料理を「オフ飯」と定義し、猛暑食の1つ目の大きな潮流として捉えたということです。

猛暑で調理工程や味わいの軽量化ニーズが高まる中、その対極にあるような刺激的な料理への注目も、夏場に同時に高まっているということです。近年の特徴的な動きとして挙げられるのが、異国情緒あふれる海外料理へのニーズ拡大だといい、人気の「麻辣湯（マーラータン）」をはじめ、タコスといった「メキシカン料理」、「ビリヤニ」や「サゴ」などの異国料理も、各種料理メディアのトレンド予測にランクインしており、「エスニック系料理」のSNS投稿量は春先から増加をし始め、8月頃にピークを迎える傾向もあったということです。

分析をしていく中で、猛暑下で「オフ飯」、「オン飯」のトレンドが同時に見られたことから、まるでスイッチを切り替えるように、テンションやシーンに応じて「軽め」と「重量級」を自在に行き来しながら、暑い夏を乗り切る食の楽しみ方を「夏のオン⇔オフ スイッチメシ」と定義。同社は「『簡便・軽やかさ』と『刺激・満足感』という相反するニーズを、その日の状態に合わせて切り替える、この夏ならではの食行動がますます広がっていくと予測しています」とコメントを寄せています。