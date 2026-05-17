「ホワイトソックス−カブス」（１６日、シカゴ」ホワイトソックス・村上宗隆内野手がリーグトップタイの１６号ソロを放った。三回１死でカウント１−１から右腕・タイヨンの外角チェンジアップをセンター左へ運んだ。センターのクロウアームストロングが“ホームランキャッチ”を試みたが、打球はギリギリでフェンスを越えてスタンドで跳ねた。自身７試合ぶりのアーチで、この時点でア・リーグで本塁打数リーグトップのヤン