「ホワイトソックス−カブス」（１６日、シカゴ」

ホワイトソックス・村上宗隆内野手がリーグトップタイの１６号ソロを放った。

三回１死でカウント１−１から右腕・タイヨンの外角チェンジアップをセンター左へ運んだ。センターのクロウアームストロングが“ホームランキャッチ”を試みたが、打球はギリギリでフェンスを越えてスタンドで跳ねた。自身７試合ぶりのアーチで、この時点でア・リーグで本塁打数リーグトップのヤンキース・ジャッジに並んだ。

ともにシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」の第２戦に「２番・一塁」で先発。初回無死一塁は四球を選んで６試合連続出塁。続くバルガスの先制３ランへつなげていた。

村上は８日・マリナーズ戦で１５号を放った後、６試合で３安打ながら６四球を選んでいた。１３日・ロイヤルズ戦は３打席連続四球を選ぶなど、献身的にチームを支えてきた。

村上がけん引する今季のホワイトソックスは、この試合まで４４試合を終えて２２勝２２敗。１５日・カブス戦に敗れて連勝は５でストップしたが、ア・リーグ中地区で首位・ガーディアンズと１ゲーム差の２位につけている。

大リーグ公式サイトによると、開幕から４０試合以上を消化した時点でホワイトソックスの勝率が５割を超えたのは、２０２２年１０月４日以来。昨季まで３年連続で１００敗以上を喫したチームの健闘が続いている。